وزيرة التنمية الكندية: تقديم 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية للبنان

أعلنت ‏وزيرة التنمية الكندية، تقديم مبلغ خمسة ملايين دولار في إطار المساعدات الإنسانية للبنان، بينها 1.5 مليون دولار للصليب الأحمر اللبناني.

وأضافت خلال مؤتمر الدعم الدولي للبنان، نقلًا عن حساب الرئاسة اللبنانية عبر «تويتر»، مساء الأحد، أنه تم إنشاء صندوق خاص للبنان تبرع الكنديون من خلاله بمبلغ مليوني دولار.

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بلبنان، الذي تستضيفه باريس عبر تقنية الفيديو، تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويهدف هذا المؤتمر إلى الحصول على تعهدات مالية بدعم لبنان من قبل الدول المشاركة، بعد الخسائر الذي تعرض لها إثر انفجار مرفأ بيروت.