البطريرك الماروني يدعو لإقامة الصلوات في ذكرى مرور أسبوع على فاجعة بيروت: نحن اليوم في ذروة الظلمة

دعا البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، إلى إقامة الصلوات غدا الساعة السادسة مساء، تزامنا مع ذكرى مرور أسبوع على تفجير مرفأ بيروت، وتضامنًا مع ضحايا التفجير المريع ومع سائر اللبنانيين المفجوعين، الذين تنادوا مسلمين ومسيحيين؛ لإقامة الصلوات في المساجد والكنائس تعبيرًا عن وحدتهم الوطنية وتضامنهم في مواجهة هذه الفاجعة.

ونقلًا عن فضائية «MTV» اللبنانية، تمساء الاثنين، وجه الراعي إلى مطارنة الأبرشيات ورؤساء الرهبانيات من أجل إحياء هذه الصلوات في الرعايا والأديار لراحة نفوس الشهداء ومن اجل شفاء الجرحى وكشف مصير المفقودين.

وقال: «إننا أبناء الرجاء، لأنه في قلب الظلمة وفي منتصف الليل ولد مخلص العالم يسوع المسيح ليقول لنا انه النور في ظلمة حياتنا وأنه حاضر وبشكل خاص عندما تشتد الظلمة وتضيق بنا الأيام، ونحن اليوم في ذروة الظلمة إزاء ما نشهده من أزمة اقتصادية وصحية التي زاد فاقمها التفجير الأخير في بيروت».

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.