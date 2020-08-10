الصحفي اللبناني سمير عطا الله: رئيس الوزراء المستقيل أراد القول أنه ليس مسئولا عما حدث في مرفأ بيروت

قال الكاتب الصحفي اللبناني، سمير عطا الله، إن استقالة حكومة حسان دياب كانت ضرورية، لتهدئة الأوضاع المشتعلة في الشارع اللبناني الآن.



وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية صدى البلد، حسان دياب أراد أن يقول في مؤتمر استقالة الحكومة اللبنانية، أنه ليس مسئولا عما حدث، ولم يكن متمسكًا بالسلطة، مشيرًا أنه شعر بالحرج بسبب استقالة أربعة وزراء، وهو ما اضطره لذلك.



وتابع: «المظاهرات قادرة على إسقاط حكومات ولكنها ليست قادرة على تشكيلها، خصوصًا في بلد مثل لبنان تتكون من طبقات سياسية مختلفة».



وذكر أن حزب الله هو الكتلة السياسية الأقوى في لبنان، والحكومة المقالة كانت حكومته، وكلها أعضاء مجهولين دون أن يكون لهم إنجازات تذكر.



وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، قد قال إن الحكومة لم تمتلك مصالح شخصية أثناء توليها مقاليد الحكم، معلنًا استقالة الحكومة رسميًا على الهواء مباشرة، وذلك على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت والاضطرابات التي شهدها لبنان، خلال الفترة الاخيرة.



وقال مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية، أنطوان شقير، إن الرئيس ميشال عون شكر رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب والوزراء طلب منهم الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.



وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.



من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.