مصطفى الفقي: كثرة الاستفتاءات دليل على تقدم الدولة للأمام

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن مجلس الشيوخ له الأقدمية المراسمية؛ ينظر له على أنه الغرفة الأولى التي يقف أمامها رئيس الوزراء.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، أن عدد الاستفتاءات التي جرت خلال السنوات الأخيرة كثيرة، ما يعني أن الدولة المصرية تحاول إقامة دولة حديثة تنطلق إلى الأمام.

وذكر أنه يؤمن بأن الانتخاب تعبير ديموقراطي يجب أن يمارس، مشيرًا إلى أن الشخصيات التي يضمها المجلس لديها خبرة كبيرة من التجارب التي مرت بها، ليقدم للمجتمع دولة جديدة.

وأوضح «الفقي»، أن مجلس الشيوخ يختص بجزء كبير جدًا من القوانين، ويتمتع بعديد من الصلاحيات الرقابية، على عكس مجلس النواب الذي تمتد صلاحياته للممارسة.

وأعرب عن تمنياته بمشاركة جميع المواطنين في انتخابات مجلس الشيوخ، نظرًا لأهمية دور المواطن في ظل الأزمات التي تواجهها الدولة، داعيًا جميع المواطنين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وتقرر إنشاء مجلس الشيوخ ضمن التعديلات الدستورية المصرية 2019، كبديل لمجلس الشورى الذي تم استبعاده في دستور 2014.

وبدأت انتخابات المصريين في الخارج، أمس الأحد واستمرت لليوم الإثنين، الموافق 9 و10 أغسطس 2020، بحيث بدأت بدولة نيوزلاندا وانتهت بالساحل الغربي للولايات المتحدة، على أن تُجرى انتخابات المصريين في الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين 11 و12 أغسطس.