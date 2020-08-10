تشديد إجراءات كورونا باليونان في ظل ارتفاع معدل الإصابة

أعلنت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، فرض إجراءات الاغلاق الجزئي في العديد من المناطق للتصدي لجائحة فيروس كورونا، في ظل تزايد أعداد حالات الإصابة بالمرض.

ومع تسجيل أكثر من 200 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس الأحد، أمرت الحكومة بإغلاق المطاعم والمقاهي في جزر كريت وسانتوريني ومايكونوس وغيرها من الجزر السياحية بحلول منتصف الليل.

وقال متحدث باسم الحكومة إن هذا الإجراء سيستمر حتى 23 أغسطس الجاري على الأقل.

وعلاوة على ذلك، تقرر اعتبارا من 17 أغسطس الزام أي شخص يصل البلاد، قادما من أي دولة، بتقديم وثيقة اختبار طبي تثبت خلوه من فيروس كورونا المستجد، لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أيام سابقة.

كما ألغت السلطات معرض ثيسالونيكي، الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة من 5 إلى 13 سبتمبر المقبل.