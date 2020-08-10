أفادت صحيفة "الرأي" الكويتية، أمس الأحد، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مريم العقيل، استعرضت أمام لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، رؤية الحكومة لمعالجة ما أسمته بالاختلالات في سوق العمل وتداعياتها على التركيبة السكانية.

ويتحقق ذلك عبر خطط تتضمن ترحيل 360 ألف وافد على المدى القصير، بواقع 120 ألفا من العمالة المخالفة، و150 ألفا لتقليص العمالة الأمية، و90 ألفا من العمالة الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاما، بحسب موقع "روسيا اليوم".

في هذا التقرير نستعرض حجم العمالة المصرية في الكويت والأعداد التي عادت للوطن، والجانب التشريعي لتخفيف العمالة الأجنبية هناك.

كم يبلغ حجم العمالة المصرية في الكويت؟

وتعتبر الجالية المصرية، ثاني أكبر الجاليات في الكويت بعد الهند، حيث أوضح التقرير الأخير الصادر عن وزارة القوى العاملة في مطلع الشهر الجاري، ان عدد الوافدين المصريين المقيمين بلغ حتى نهاية 2019، 671 ألف، ويمثلون 20,83% من عدد السكان الإجمالي للكويت.

وأفادت بيانات إدارة الإحصاء الكويتية المنشورة في جريدة الجريدة الكويتية، في أغسطس 2019، بأن العدد الإجمالي للعمالة المصرية في القطاع الحكومي الكويتي في نهاية عام 2018، بلغ 40897 عاملا، يشكل الذكور منهم 26545، والإناث 14352، وإجمالي المصريين العاملين في القطاع الخاص 451960 عاملاً؛ 343500 ذكورا، و17460 للإناث.

آلاف المصريين يعودون إلى الوطن

في 11 يوليو، وصلت 4 رحلات طيران تقل 625 عاملا مصريا من العالقين بالكويت، بالإضافة إلى 990 عبر 6 رحلات في يوم 14، و1200 عامل آخرين وصلوا للبلاد عبر 9 رحلات جوية في يوم 16.

وفي يوم 18 يوليو، قالت وزارة القوى العاملة، إن 6 رحلات قادمة من الكويت إلي مطارات مصر أقلت 1060 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه "في أيام 20 و22 و25 و26 و27 من نفس الشهر، عاد 1140 مصريا عبر 7 رحلات إلى الوطن، و1060 عبر 7 رحلات جوية، و1895 آخرين خلال 12 رحلة، بالإضافة إلى 1235 عبر 8 رحلات مسيرة، و1830 عاملا عبر 12 رحلة".

بعدها وصلت 12 رحلة جوية أيضا، تقل 1830 عاملا مصريا من العالقين في الكويت، إلى مطارات القاهرة، أسيوط، سوهاج، الأقصر، والإسكندرية.

وبحلول نهاية الشهر، عاد 2120 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلي البلاد عبر تسيير 13 رحلة جوية جديدة، وصلت إلى مطارات القاهرة، أسيوط، سوهاج، والإسكندرية.

حظر الطيران لمصر ومشروع قانون لترحيل العمالة

في مطلع أغسطس، أصدرت هيئة الطيران المدني بالكويت، قرارا بحظر الطيران التجارى إلى 31 دولة كان بينهم مصر، وأرجعت قراراها إلى تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، ما أثار جدلا واستنكار واسعا في مصر خاصة بسبب لزيادة حالات الإصابة في الكويت وانخفاضها في مصر آنذاك.

في عام 2019، بدأت المطالبات في البرلمان الكويتي بترحيل العمالة الأجنبية وخاصة المصرية لما يزعم أنه يشكل عبئا على القوى العاملة وللحد من العمالة الهامشية.

وكان البرلمان الكويتي ناقش مشروع قانون مطلع يوليو 2020، حول خفض أعداد الجاليات الأجنبية في الكويت بنسب مختلفة، ويقضى بألا يزيد عدد الوافدين من الجنسية الهندية على 15% من إجمالى عدد الكويتيين، وألا يزيد عدد المصريين، والعمالة الفلبينية والسريلانكية على 10% لكل منهم، وهو ما يعني ترحيل أكثر من 500 ألف مصري.

ما سبب تخفيف العمالة الأجنبية في الكويت؟

بحسب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية، فإن تخفيف العمالة يحدث لتوطين القطاع الحكومي والخاص بنظام متكامل للتعيين.

- تطوير رأس مال البشري واستقدام ذكي للعمالة الوافدة

- توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمي من خلال تفعيل إدارة المرافق العامة.

- تقليص العمالة المساندة أو الهامشية.

- توطين القطاع الخاص والعام بالإحلال والتحفيز التدريجي لـ160 ألف وظيفة، وتقليص التدفق الوظيفي للقطاع الحكومي.

- الحد من العمالة الهامشية ورفع جودة العمالة بنظام الاستقدام الذكي والمتوقع بتقليص حتى 25%.