ألقت الشرطة في شيكاغو القبض على أكثر من 100 شخص بتهمة النهب والسلوك غير المنضبط، فيما أصيب 13 ضابط شرطة خلال الأحداث التي وقعت.

ونقلًا عن فضائية «CNN» العربية، تواجدت عناصر من الشرطة بكثافة في شارع ميشيغان في وسط مدينة شيكاغو الأمريكية حيث تجمعت حشودًا كبيرة من الأشخاص ودمرت متاجر البيع بالتجزئة بين عشية وضحاها.

وأفاد طاقم CNN بالقرب من المنطقة عن رؤية عدد كبير من سيارات الشرطة في منطقة البيع بالتجزئة.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه خارج شارع ساكس فيفث أفينيو ضباط شرطة مسلحين يقفون بالقرب من باب الدخول حيث تم كسر الواجهات والزجاج مع البوابة الأمنية في داخل وخارج المتاجر جزئيًا، كما تم تحطيم متجر لبيع المجوهرات في المكان نفسه.

وفي سؤال لـCNN وجه لإدارة شرطة شيكاغو عن هذا الموقف، أجابت بأن الحشود تجمعت بعد منتصف الليل بقليل، ولم يكن لديهم معلومات محددة عن حجم الحشود والأضرار التي لحقت بالمحال التجارية.