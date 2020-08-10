اليد يبحث تعيين بديل زكي والفخراني في جهاز المنتخب

يبحث مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة هشام نصر، تعيين مدرب مصري في جهاز المنتخب الوطني الأول الذي يقوده الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، وذلك بعد رحيل هاني الفخراني المدرب المساعد الذي تعاقد مع نادي الشارقة الإماراتي لقيادة فريق اليد، ومن قبله أيضا رحيل حسين زكي المدرب المساعد أيضا في جهاز باروندو، والذي تولى تدريب نادي الزمالك.

وقال مصدر داخل اتحاد اليد ل"الشروق" أن الاتحاد يبحث بالتنسيق مع باروندو تعيين مدرب مصري داخل الجهاز، وذلك بعد رحيل الثنائي المصري حسين زكي وهاني الفخراني، ومن المقرر أن يتم الاستقرار على المدرب خلال الأيام القليلة المقبلة. ويدخل المنتخب معسكرا في الغردقة خلال الأيام المقبلة يستمر حتى 24 سبتمبر المقبل، وذلك في بداية برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها مصر في يناير من العام المقبل.

وأكد المصدر أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزا كبير من الجميع لتعويض برنامج الإعداد القوي الذي تأثر تطبيقه بسبب جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني الأول لكرة اليد أجرى المسحة الخاصة بفيرس كورونا يومي 5و6 أغسطس الجاري، استعدادا للدخول في معسكر بالغردقة بدون اللاعبين المحترفين خارج مصر.