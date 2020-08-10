مقتل امرأة وإصابة 3 آخرين بانفجار في مدينة بالتيمور الأمريكية

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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن انفجارًا قويًا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الاثنين، وسوى عدة منازل بالأرض.
وأدى الانفجار إلى مقتل امرأة وإصابة 3 آخرين، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سي إن إن» الإخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.