مقتل امرأة وإصابة 3 آخرين بانفجار في مدينة بالتيمور الأمريكية

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن انفجارًا قويًا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الاثنين، وسوى عدة منازل بالأرض.

وأدى الانفجار إلى مقتل امرأة وإصابة 3 آخرين، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سي إن إن» الإخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.