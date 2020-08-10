 مقتل امرأة وإصابة 3 آخرين بانفجار في مدينة بالتيمور الأمريكية - بوابة الشروق
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مقتل امرأة وإصابة 3 آخرين بانفجار في مدينة بالتيمور الأمريكية

هديل هلال
نشر في: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 8:32 م | آخر تحديث: الإثنين 10 أغسطس 2020 - 8:32 م

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن انفجارًا قويًا وقع في حي بمدينة بالتيمور الأمريكية، اليوم الاثنين، وسوى عدة منازل بالأرض.

وأدى الانفجار إلى مقتل امرأة وإصابة 3 آخرين، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سي إن إن» الإخبارية، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.


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