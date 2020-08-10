ولاية ألمانية تفرض غرامة 40 يورو على عدم ارتداء الكمامة في المواصلات

تعتزم ولاية هامبورج الألمانية فرض غرامة مالية بقيمة 40 يورو على الأشخاص غير الملتزمين بارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة أو الذين يرتدون الكمامات بطريقة غير صحيحة.

وقالت سلطات النقل والشركات العضو في اتحاد النقل في هامبورج، اليوم الاثنين، إنه تبين بعد تعزيز إجراءات الرقابة بعد العطلة الصيفية تراجع الالتزام بارتداء الكمامات في وسائل المواصلات العامة.

وأضافت هذه الجهات أنها اكتشفت أن 15% من الركاب الذين كانوا على متن خطوط مترو أنفاق هامبورج مطلع الأسبوع الجاري، كانوا لا يرتدون كمامة.

وتابعت أنه لهذا السبب سيتم تطبيق عقوبة بحق هؤلاء، بعد التنسيق مع ولايات مجاورة، كما هو قائم مع الأشخاص الذين يركبون وسائل المواصلات بدون تذكرة أو يتعاطون الكحول أو التبغ على متن هذه الوسائل.