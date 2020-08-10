إيفو: شركات ألمانيا تتخوف من استمرار قيود كورونا حتى الربيع المقبل

كشفت نتائج استطلاع أجراه معهد (إيفو) الألماني الاقتصادي، أن الشركات في ألمانيا تتخوف من استمرار قيود كورونا لـ8 أشهر ونصف الشهر حتى الربيع المقبل.

وأوضحت النتائج التي تم إعلانها، اليوم الاثنين، أن قطاع شركات الخدمات توقع استمرار هذه القيود لمدة 9ر8 شهر (أطول مدة) تلاه قطاع التجارة بـ6ر8 شهر ثم قطاع البناء بـ2ر8 شهر ثم قطاع الصناعة بـ8ر7 شهر.

وحسب المسح، فإن شركات قطاع الترفيه كانت في طليعة شركات الخدمات التي تتخوف من استمرار هذه القيود، وتوقعت هذه الشركات استمرار مواجهة صعوبات في أعمالها لمدة 13 شهرا.

في المقابل، توقعت شركات البريد أن تصل مدة القيود إلى 6ر6 شهر.

وفي قطاع الصناعة، توقعت شركات الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية أن تستمر هذه القيود على مدار 2ر11 شهرا، وفي المقابل توقعت شركات إنتاج المشروبات أن تستمر هذه القيود على مدار 4ر6 شهر.

وفي قطاع التجارة، توقعت شركات تجارة الجملة استمرار القيود لمدة 4ر8 شهر، بينما توقعت شركات تجارة التجزئة أن تستمر القيود لمدة 8ر8 شهر.