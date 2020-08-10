متنزه بالنمسا يوفر عناء الصعود لأعلى التلال على الدراجين

أقل ما يقال عن صعود تل على متن دراجة هوائية أنه صعب، ولحسن الحظ استمع المشغلون في أحد المتنزهات بالنمسا لصوت الزوار ويوفرون حاليا إيصال دراجي الجبال الذين لا يريدون سوى متعة الهبوط من على التلال.

بدأ متنزه في بلدية أوبرندورف بالنمسا في جبال تيرول في السابع من أغسطس الجاري عرض إيصال الدراجين في عطلات نهاية الأسبوع. يقوم الدراج بربط حبل إلى مقود الدراجة ثم يتم سحبه هو والدراجة إلى أعلى التل.

ويقول مكتب السياحة المحلي إن عملية الإيصال تستهدف الأطفال، حيث يصلون إلى متنزه دراجات جبلية حيث يمكنهم القفز من على منحدرات أرضية.

يقع متنزه "جامب بارك" في وسط ساحة دراجات جديدة تضم أربعة مسارات مختلفة بدرجات متفاوتة من الصعوبة.

وتبلغ قيمة التذاكر اليومية 23 يورو (27 دولارا) للبالغين و14 يورو للأطفال. والمتنزه يكون مجانا خلال الأسبوع ولكن لا يوجد عملية الإيصال وبالتالي سوف يتحتم على الزائر قيادة الدراجة لأعلى التلال.