الرئيس المكسيكي: تم توفير 15 ألف وظيفة رسمية في أغسطس

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مقطع فيديو على الإنترنت إن المكسيك وفرت ما يقرب من 15 ألف وظيفة رسمية في الأسبوع الأول من أغسطس.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد بأن هذا الرقم أعلى من الرقم الذي ذكره الرئيس يوم الجمعة عندما قال إنه تم توفير 10 آلاف وظيفة رسمية في أغسطس.

وأوضح الرئيس أنه اعتبار من سبتمبر، يتوقع رسميا أن يبدأ الاقتصاد في العودة إلى مستويات فبراير.

وأضاف لوبيز أوبرادور أن التحويلات المالية قد تصل إلى مستوى قياسي قدره 40 مليار دولار هذا العام.

وكان الرئيس قد قال يوم 4 أغسطس أن التحويلات قد تصل إلى 37 مليار دولار