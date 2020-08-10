كشف إدموند خنيصر، أب شاهد على تفاصيل ولادة طفله جورج على أضواء الموبايل، بسبب تدمير الرمافق وانقطاع الكهرباء في مستشفى النساء والتوليد، المتواجد في محيط مرفأ بيروت.

وأضاف في لقائه لبرنامج التاسعة، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أنه في البداية سمع صوت الانفجار، وفجأة وجد الأدوات والمستلزمات كلها تتطاير والزجاج يتساقط، لافتًا إلى أنه في هذه اللحظة صرخنا ورقد الجرحى على الأرض.

وتابع:« الزجاج والركام والخشب غطى زوجتي، وعملت على إزالة كل هذه الأشياء نتيجة الانفجار الكارثي، مؤكدًا أنه تطاير إلى الوراء من شدة الضغط الذي تولد لحظتها في العاصمة اللبنانية، وأدي لانهيار المباني والعمارات.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور المسئول عن عملية الولادة، إن الأنوار في المستشفى انطفأت بالكامل، فأصبح ليس هناك حل سوى استعمال أضواء الموبايل، مشيرًا أن العملية نجحت بفصل دعم المرضى وتكاتفهم وعدم فقدان الثبات.

وكان قد اندلع حريق كبير، منذ عدة أيام، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي عملت على إخماد النيران.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 158 شهيدًا وأكثر من ستة آلاف مصاب حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولين.

