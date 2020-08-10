«مساء dmc» يعرض فيديو شباب «مصنع السكر» المطلوبين من جهاز حماية المستهلك

فيديو.. وائل الإبراشي من وسط بيروت: الشعب اللبناني لن يقبل إلا بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة