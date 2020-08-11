قتل أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الهدف من فرض الغرامات على مصالحات مخالفات البناء هو ضبط المواطنين ومنعهم من ااتعدي على أملاك الدولة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «المحور»، مساء اليوم الاثنين، أن مبالغ مصالحات المخالفات الإنشائية زهيدة، متابعًا: «التشوهات لن تُقبل».

وأوضح أن المسؤولية تقع على عاتق صاحب العقار والمواطن نفسه، معقبًا: «القانون يُطبق سواء، لا كل مخطئ سيُحاسب».

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن إصرار الدولة على استرداد حقها وتسوية أوضاع مخالفات البناء التي تمت على مدى السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيدًا بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح وسداد مبلغ جدية الحجز، داعيا المواطنين إلى التعاون وعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذي لم تتهاون فيه