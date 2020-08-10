قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن فترة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» ساعدت الوزارة على استعجال بعض الأمور في تطوير التعليم المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف إحداث ثورة في التعليم المصري في اتجاه أن يكون هناك طلاب يتخرجون بمهارات حقيقية يستطيعون العيش بها، خلال الـ60 عامًا المقبلة.

وأضاف «شوقي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء أمس الأحد، أن «مصر تحتاج أن يكون أبناؤها على قدر المسؤولية من حيث الكفاءة في قطاعات مختلفة»، منوهًا أن التعليم عانى من مشكلات كبيرة.

ولفت إلى أن خطة وهدف الوزارة إعادة النظر في التعليم ككل، وإعادة تشكيل الفكر المصري عن التعليم، متابعًا: «لا نريد أن نتعلم من أجل الشهادات الدرجات يجب أن تكون لها معنى، بارتباطها بمهارة حقيقية وليس بأسلوب أداء متكرر يؤدي إلى وهم أنني متعلم ولكني لست متعلمًا».

وذكر وزير التعليم أن المراحل التعليمية من kg1 إلى الصف الثالث الابتدائي تسير على نظام جديد تمامًا بمناهجه وكتبه وأسلوب تدرسيه، واصفًا الأمر بأنه «إنجاز كبير».

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تصميم المناهج للصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، قائلًا إن الوزارة تعمل على تغيير طريقة تقييم الطلاب بالمرحلة الثانوية؛ لدفع الطلاب على التعلم بشكل مختلف والاهتمام بالمهارة الحقيقية وفهم الأمور أكثر مما يحدث سابقًا.

