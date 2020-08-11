قال الإعلامي اللبناني مارسيل غانم، إن المصريين لم يقصروا يومًا في تقديم المساعدات والدعم للبنان.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، مساء اليوم الاثنين، أن لبنان تمر بلحظات عصيبة الآن، والمشاهد التي تسيطر على الشوارع والأزقة في العاصمة بيروت أسوأ بكثير مما دار وقت الحرب.

وتابع: «لبنان الآن تشهد زلزالا ضخمًا لم يحدث من قبل، ولا يمكن أن يوقفه استقالة حسان دياب وحكومته الفاسدين والغير معنيين بحقوق المواطنين»، مشيرًا أن الشعب اللبناني يعيش كبوة طبقة سياسية ونظام أمني وقضائي وسياسي فاسد.

وذكر أن اللبنانيين لم يعد لديهم شيء ليخسرونه، وليس هناك حل سوى التغيير الجذري في مختلف المستويات التي وصلت إليها لبنان الآن.

وكان رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، تقدمت باستقالته وقال إن الحكومة لم تمتلك مصالح شخصية أثناء توليها مقاليد الحكم، معلنًا استقالة الحكومة رسميًا على الهواء مباشرة، وذلك على خلفية حادث انفجار مرفأ بيروت والاضطرابات التي شهدها لبنان، خلال الفترة الأخيرة.

وقال مدير عام رئاسة الجمهورية اللبنانية، أنطوان شقير، إن الرئيس ميشال عون شكر رئيس الوزراء المستقيل حسان دياب والوزراء طلب منهم الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تُشكل الحكومة الجديدة.

وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.