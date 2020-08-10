تعيين أمراة أمينا عاما لمجلس تبوك لأول مرة في تاريخ السعودية

أعلن مصدر رسمي سعودي، اليوم الاثنين، أنه تم تعيين الدكتورة خلود محمد الخميس أمينا عاماً لمجلس منطقة تبوك شمال المملكة، لتكون بذلك أول امرأة تشغل ذلك المنصب في تاريخ السعودية،

وتسلمت الدكتورة خلود محمد الخميس، اليوم، منصبها الجديد الذي كان حكراً على الرجال في السابق.

كانت السعودية عينت في السنوات القليلة الماضية عدداً كبيراً من نسائها في مناصب حكومية، بما في ذلك مناصب دبلوماسية في الخارج، من بينهن الأميرة السعودية ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة، بالتزامن مع سن تشريعات جديدة وتعديل أخرى أتاحت لمواطناتها المشاركة في سوق العمل والحياة العامة من دون قيود.