بيل جيتس: اختبارات فيروس كورونا بأمريكا بها مشكلات مثيرة للدهشة

قال الملياردير بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت ورجل الأعمال الخيرية، اليوم الأحد، إنه مما يثير الذهول أن الحكومة الأمريكية لم تقم بتحسين اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، وهي الاختبارات التي وصفها بأنها بطيئة وتفتقر إلى الوصول والإتاحة للأفراد على نحو منصف.

وأضاف "جيتس"، في مقابلة خلال أحد البرامج على شبكة "سى إن إن" الإخبارية، "يقول إنك تدفع مليارات الدولارات بهذه الصورة الجائرة للغاية للحصول على واحدة من أدنى نتائج الاختبارات التي لا قيمة لها بالمقارنة بأى بلد من بلدان العالم".

وأوضح أنه لا يوجد في أى بلد آخر مثل هذا الجنون الخاص بالاختبارات.

وأشار إلى الطوابير الطويلة من الأشخاص التي تقف أمام معامل التحليل والاختبارات التجارية التي تتأخر في تسليم النتائج مما يعني "أنك تدفع نفس القيمة مقابل نتيجة تحليل متأخرة حيث لا تتسلم النتائج في التوقيت المناسب".

وكشف أن الأشخاص الأثرياء للغاية هم الذين يستطيعون إجراء الاختبارات الالتفافية سريعة النتائج، مضيفًا أنه "أمر مثير للدهشة أنك لا تستطيع دفع الحكومة إلى تحسين الاختبارات لأنهم يريدون فقط أن يقولوا كم هو رائع هذا".