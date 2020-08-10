الرئيس اللبناني يطالب الحكومة المستقيلة الاستمرار بتصريف الأعمال

طلب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، من الحكومة الاستمرار بتصريف الأعمال وذلك بعد تسلمه استقالة الحكومة من رئيسها حسان دياب مساء اليوم الإثنين.

وأعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس عون تسلم مساء اليوم" من رئيس الحكومة حسان دياب استقالته الخطية".

وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية طلب من دياب والوزراء الاستمرار في تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وعرض الرئيسان خلال اللقاء "الأوضاع العامة في البلد، وتطورات الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الحالي".

وقال دياب لدى مغادرته القصر الجمهوري "الله يحمي لبنان، هذا ما يمكنني قوله".

كان دياب أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين، استقالة حكومته بسبب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل زهاء 160 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

وأشار دياب في كلمة إلى اللبنانيين من السراي الحكومية إلى أن "منظومة الفساد أكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، وأحد نماذج الفساد انفجار بيروت".

وقال: "لا نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان وأصابت اللبنانيين في الصميم والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في الإدارة. حجم المأساة أكبر من أن يوصف، ولكن البعض يعيش في زمن آخر والبعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط الشعبوية الانتخابية".

وأضاف: "هؤلاء لم يقرأوا جيدا ثورة 17 أكتوبر (الماضي) ، وتلك الثورة كانت ضدهم واستمروا في حساباتهم وظنوا انهم يستطيعون تمييع مطالب اللبنانيين بالتغيير".

كانت الحكومة الحالية قد تشكلت في 21 يناير الماضي من 20 وزيراً، برئاسة حسان دياب، خلفاً لحكومة الحريري السابقة على وقع الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي.