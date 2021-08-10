بريطانيا: فيروس كورونا تسبب في 4% من الوفيات أواخر يوليو

أعلنت المملكة المتحدة أن كوفيد- 19 تسبب في 4% من إجمالي الوفيات في الأسبوع الأخير من شهر يوليو، وهي أعلى نسبة أسبوعية من جميع الوفيات في ثلاثة أشهر.

وسجل مكتب الإحصاءات الوطنية 11573 حالة وفاة في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو، منها 468 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ويزيد هذا العدد بـ1262 على متوسط الوفيات الأسبوعية في الخمس سنوات الماضية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وتعكس هذه الأعداد تخفيفا تدريجيا لقواعد الإغلاق بدءً من أبريل، مما أدى إلى إلغاء معظم القيود في 19 يوليو.

وارتفعت العدوى بشكل مطرد منذ ذلك الحين، لكن الأعراض الخطيرة والنقل إلى المستشفيات لا تزال دون مستويات الذروة التي شهدها العام الماضي؛ بسبب سرعة وتيرة حملة التطعيم.