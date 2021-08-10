أوروبيس الألمانية تعتزم بيع جزء من أنشطة الصلب المسطح

أعلنت شركة أوروبيس الألمانية للتعدين اعتزامها بيع جزء من أنشطة إنتاج ومعالجة الصلب المسطح وتشمل مصنع إنتاج لفائف الصلب المسطح في مدينة تسوفين بهولندا إلى جانب مراكز تقطيع الصلب في برمنجهام ببريطانيا ودولني كوبن في سلوفاكيا ومورتارا في إيطاليا والتي تضم جميعا حوالي 360 عاملا. وسيباع المصنع والمراكز إلى شركة آي.إن.تي.إي.كيه القابضة التي تضم شركة كيه.إم.ي.

في الوقت نفسه ستحتفظ الشركة الألمانية بمصانعها في ستولبرج بألمانيا وبوري في فنلندا وبافلو في الولايات المتحدة.

يذكر أن شركة أوروبيس هي أكبر شركة لتعدين النحاس في أوروبا وأكبر شركة لإعادة تدوير المعدن على مستوى العالم وهي مدرجة في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية ومقرها في مدينة هامبورج.