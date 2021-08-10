سلاح الجو الهندي ينشر مروحيات للمساعدة في عمليات الإغاثة من الفيضانات بولاية أوتار براديش

أعلن السلاح الجوي الهندي اليوم نشر ثلاث مروحيات للمساعدة في عمليات الإغاثة من الفيضانات بمنطقة جالان بولاية أوتار براديش.
وذكر السلاح الجوي - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه ألقى حوالى خمسة آلاف كيلوجرام من مواد الإغاثة في المنطقة منذ يوم السبت وحتى الآن.
وأضاف البيان أن السلاح الجوي أجرى عمليات إغاثة مماثلة من الفيضانات في ولايات ماهاراشترا وجامو وكشمير وغرب البنغال وماديا براديش وراجاثان.
وذكر أنه تجرى مراقبة الموقف عن كثب، حيث تجاوز منسوب المياه في نهري الجانج ويامانا، علامة الخطر فى منطقة براياجراج أمس.
من جانبها، أعلنت إدارة ولاية أوتار براديش حالة التأهب القصوى في المنطقة، وبدأت في إجلاء عائلات أضيرت جراء الفيضانات.
وأشارت إلى أن منسوب المياه في نهر الجانج بمنطقة براياجراج الواقعة في شمال شرق الولاية يتزايد أيضا، وأن مياه النهرين تتدفق فوق مستوى الخطر.