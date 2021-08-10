إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في 6 أشهر

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أظهرت بيانات لوزارة الصحة الإسرائيلية أن البلاد سجلت أمس الاثنين أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ ستة أشهر.

وسجلت إسرائيل أمس 5140 إصابة جديدة بكورونا.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الحصيلة الجديدة هي الأعلى منذ 14 فبراير الماضي.

وذكرت الوزارة أن هناك حاليا 373 مريضا بأعراض خطيرة من جراء الإصابة بالفيروس، وهو الرقم الأعلى منذ مارس، بينهم 61 على أجهزة تنفس اصطناعي.

وفي ظل معاودة إصابات كورونا للارتفاع، أعلنت إسرائيل نهاية يوليو أنها ستقدم جرعة معززة من اللقاحات لمن هم فوق 60 عاما، لتصبح أول دولة تطرح جرعة ثالثة على نطاق واسع.