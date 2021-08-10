مسؤول ألماني يسعى إلى الضغط على غير المطعمين ضد كورونا من خلال حافز سلبي

يسعى رئيس حزب شريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة الضغط على من لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد من خلال الحافز السلبي المالي.



وقال ماركوس زودر، زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا ورئيس حكومة الولاية، اليوم الثلاثاء، لإذاعة بافاريا: "من لا يتلقى اللقاح، يتحمل المسؤولية"، وأضاف في ظل اختبارات الكشف عن الفيروس التي توفرها الحكومة مجانا حتى الآن: "ويعني ذلك أيضا أن دافعي الضرائب لن يمكنهم تحمل جميع تكاليف ذلك. ويتعين على المرء أن يدفعها بنفسه".



ويعتزم زودر ورؤساء حكومات الولايات الألمانية الأخرى التشاور اليوم الثلاثاء مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن الإجراء القادم في ظل أزمة الوباء.



ومن القضايا الرئيسية على جدول المشاورات اختبارات الكشف عن كورونا، وهل ستكون مجانية أم لا في المستقبل.



ودعا زودر إلى استبعاد من تلقوا اللقاح من قيود كورونا، وقال: "من تلقى اللقاح لا يشكل خطرا، لذلك يجب إعادة حقوقه الأساسية له بموجب الدستور".



وحذر السياسي الألماني البارز من مواجهة "وباء لغير المطعمين"، قائلا: "من لا يحصل على لقاح يعرض نفسه والآخرين للخطر"، مؤكدا أن أهم هدف هو الحيلولة دون حدوث إغلاق آخر.