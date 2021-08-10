درجات الحرارة تناهز الـ50 في تونس في ظل موجة حر قياسية

ناهزت الحرارة 50 درجة في الظل بتونس، اليوم الثلاثاء، في موجة حر قياسية تشهدها البلاد.



وامتدت موجة الحر على مدى أيام في تونس لكنها بلغت اليوم ذروتها في النهار مع تسجيل أرقاما قياسية في عدد من الولايات.



وقال المهندس محرز غنوشي بمصالح الرصد الجوي إن ثلاث أرقام قياسية تم تسجيلها على الأقل من بينها 49 درجة بضاحية قرطاج في العاصمة و48 درجة في بنزرت و47 في المنستير.



وسجلت هذه الأرقام في المناطق الثلاث المطلة على حوض المتوسط، عند الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي.



وأظهرت عدادات بشوارع العاصمة تجاوز الحرارة تحت الشمس 50 درجة.



وتسبب الحر الشديد في انقطاعات متكررة للكهرباء مع تسجيل ضغط كبير على استخدام مكيفات التبريد اليوم.



وناشدت وزارة الصحة المواطنين بملازمة البيوت وتفادي الخروج في الفترات التي تشتد فيها الحرارة، مع توقعات باستمرار موجة الحر لأيام إضافية.



وتعاني تونس من تقلص كبير في الموارد المائية ويمكن أن تتسبب الموجة الجديدة في زيادة النقص من مخزون المياه بالسدود والبالغ حتى شهر مايو الماضي أقل من 50 % من طاقة استيعابها.