 وزير الصحة الألماني: لن يكون هناك إغلاق جديد بالنسبة لمن تلقى تطعيم كورونا - بوابة الشروق
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وزير الصحة الألماني: لن يكون هناك إغلاق جديد بالنسبة لمن تلقى تطعيم كورونا

وزير الصحة الالماني
وزير الصحة الالماني
برلين (د.ب.أ)
نشر في: الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - 10:52 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - 10:52 م
وعد وزير الصحة الألماني ينس شبان جميع من تلقوا تطعيم كورونا بعدم فرض قيود جديدة عليهم خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين وذلك بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية والولايات اليوم الثلاثاء.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" لن يكون هناك إغلاق جديد لهؤلاء البالغين (ثلاثة من كل أربعة) الذين تلقوا التطعيم".

واضاف شبان أن هذا هو الوضع القانوني الحالي وقد تم تنظيمه وفقا للقانون الاتحادي، وتابع أن الملقحين يمكنهم أن يكونوا متأكدين بأنه لن تكون هناك قيود جديدة بالنسبة لهم.

ومن أجل تجنب تحميل النظام الصحي بعبء ثقيل أو عبء زائد، دعا شبان السكان مجددا إلى أخذ التطعيم قائلا إنه لا يزال هناك عدد غير قليل من الناس لم يأخذوا التطعيم بعد.

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