الاتحاد للطيران الإماراتية تقلص خسائرها التشغيلية في النصف الأول لـ400 مليون دولار

أعلنت مجموعة "الاتحاد للطيران" الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أنها قلصت خسائرها التشغيلية الأساسية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 400 مليون دولار، مقابل 800 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وذكرت الاتحاد، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء أصبحت إيجابية عند 1ر0 مليار دولار أمريكي، بعد أن كانت سلبية عند 1ر0% في نفس الفترة من العام 2020.

وذكرت المجموعة أنها نقلت مليون مسافر في النصف الأول من 2021، بمعدل 9ر24% لعامل إشغال المقاعد، موضحة أن هذا يظهر معدل نمو بنسبة 10% من شهر لآخر في أعداد المسافرين منذ استئناف الاتحاد للطيران رحلات الركاب في يوليو 2020.

ولفتت إلى أنه نتيجة لظهور تحورات جديدة لفيروس كورونا، والتي أثرت على أسواق السفر الرئيسية في شبة القارة الهندية وأوروبا، بلغت عائدات المسافرين 3ر0 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضاً بنسبة 68% مقارنة بعائدات العام الماضي والتي بلغت مليار دولار أمريكي.

ورغم ذلك، قابل الانخفاض في عائدات المسافرين أداء قوي في عمليات الشحن، وزادت حمولة الشحن بنسبة 44% في النصف الأول من العام 2021 مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت إيردات الشحن بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي.

وقال توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "يوما بعد يوم، تستعيد الاتحاد للطيران ما خسرته بشكل تدريجي. وعلى الرغم من الظهور المفاجئ لفيروس دلتا المتحور وتفشيه السريع وما سببه من اضطراب في تعافي سوق السفر العالمي، فقد تمكّنا من مواصلة تكثيف عملياتنا التشغيلية، واليوم نحظى بموقع أفضل بكثير".

وأكدت المجموعة أنها حافظت على مدار النصف الأول على التركيز بشكل أساسي على ضبط النفقات، وخفض التكلفة التشغيلية بنسبة 27% مقارنة بالعام الماضي من 9ر1 مليار دولار أمريكي إلى 4ر1 مليار دولار أمريكي، نظراً لخفض القدرة الاستيعابية والنفقات المتعلقة بالحجم.

وأوضح آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية أنه "على الرغم من أن عودة الطلب في السوق كانت أبطا من المتوقع، إلا أن أداء عمليات الشحن استمر في دعم الأعمال".



