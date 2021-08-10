تقرير: قادة بعض الدول ربما يحضرون اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن عددا من قادة ورؤساء حكومات بعض الدول سيحضرون بشخوصهم الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة ، والذي يقام عادة في النصف الثاني من سبتمبر، رغم المخاوف المستمرة من تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

ورفض المتحدث باسم الأمين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك تحديد ما إذا كانت هناك قائمة بقادة الدول الذين سيأتون إلى نيويورك . وقال دوجاريك " اعتقد ان ما يجب ان نضعه فى اعتبارنا هو أن الوضع غير مستقر للغاية مع سلالة دلتا المتحورة وما هى الخطط وما قد يعلنه الأشخاص الآن قد يتغير قبل 21 (أيلول) سبتمبر" .

ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيُسمح لمتحدث وثلاثة مندوبين اخرين من الدولة بحضور اجتماعات الجمعية العامة خلال الاسبوع رفيع المستوى. ولم تعلن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بما فيها روسيا بعد عمن سيمثلها.