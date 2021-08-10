رئيس الوزراء التايلاندي يلغي قرارا سابقا بحظر التقارير الإخبارية المتعلقة بكورونا

ألغى رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا، قرار كان أصدره سابقا بحظر التقارير الإخبارية المتعلقة بفيروس كورونا، والتي من الممكن أن تتسبب في إثارة "الرعب" بين المواطنين، وذلك بحسب ما ورد في بيان نشرته الصحيفة الرسمية في البلاد، "رويال جازيت"، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم ، أن إلغاء القرار، وهو ما وقع عليه برايوت أمس الإثنين، يأتي بعد أن أصدرت المحكمة قرارا يوم الجمعة الماضي، بوقف القرار بصورة مؤقتة.

وجاء قرار المحكمة بغرض حماية حقوق المواطنين وحرياتهم التي يكفلها الدستور، بحسب "بلومبرج".

جدير بالذكر أن وزارة الصحة التايلاندية أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 235 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تعد أعلى حصيلة وفيات يومية تسجلها البلاد منذ بدء الجائحة، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة 6588 حالة وفاة.