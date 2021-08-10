الحوثيون: لا نعول على المبعوث الأممي الجديد ولن يغير في المشهد شيء

قالت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم الثلاثاء إنها لا تعول على هانز جروندبرج المبعوث الأممي الجديد، مشيرة إلى أنه لا يملك أي أجندة جديدة.



وأوضح جلال الرويشان نائب رئيس وفد الحوثيين في تصريح نقلته قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الجماعة، بأن المبعوث الأممي الجديد مثل من سبقوه من الموظفين الأمميين ولن يغير في المشهد شيئاً".



وأشار إلى أن الأمم المتحدة وموظفوها يخضعون لقرارات مجلس الأمن التي تخضع لقرارات الدول الدائمة العضوية وتراعي مصالحها مع الراعي الأمريكي.



وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الجمعة الماضي اختيار الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرج لشغل منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفاً للبريطاني مارتن جريفيث.



ويعد جروندبرج رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ العام 2011، ويتولى مهامه في الوقت الذي يستمر فيه الصراع المسلح بين مليشيا الحوثي من جهة، والقوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة ثانية للعام السابع على التوالي.