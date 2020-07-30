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مدبولي يتابع خطوات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
محمد عنتر
نشر في: الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - 7:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - 7:23 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، والسفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية، وممثلو الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع عرضاً حول موقع ومساحة "المنطقة الصناعية الروسية" المقرر إنشاؤها، ونتائج المباحثات التي تمت بين مسئولي البلدين على مدار الفترة الماضية للاتفاق على خارطة طريق لإنشاء المنطقة، وقواعد الاستيراد والتصدير منها وإليها، ومعايير وإجراءات قبول المشروعات بها، والجدول الزمني لإنشائها وتشغيلها.

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