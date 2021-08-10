نائب ميركل: برلين تبحث عن حلول لمساعدة الأفغان الذين تعاونوا مع قواتها

أعلن نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والمرشح لخلافتها أن الحكومة الاتحادية تسعى إلى الإسراع بإنقاذ العاملين المحليين الأفغان الذين عملوا مع القوات الألمانية، وأسرهم، قبل تقدم حركة طالبان.



وقال أولاف شولتس، الذي يشغل أيضا منصبي وزير المالية الاتحادي ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ومرشح الحزب لمنصب المستشار، لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "نناقش إذا ما كان هناك إمكانات للإسراع بإخراج هؤلاء الأشخاص جوا"، لافتا إلى أن هناك مساع حثيثة جارية.



وأضاف شولتس: "ولكن ألمانيا لا يمكنها اتخاذ قرار في هذا الشأن بمفردها، حيث يتعلق الأمر باتفاق وثيق مع الحكومة الأفغانية".



وكانت ميركل تعهدت بتقديم مزيد من الدعم للعاملين المحليين وطرحت للنقاش إمكانية توفير رحلات طيران عارض من أجل إخراجهم وأسرهم من أفغانستان.



ويتهم منتقدون ألمانيا بأنها لا تساعد الأشخاص الذين اعتمد عليهم الجيش الألماني خلال مهتمه في أفغانستان، بشكل سريع. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الألماني الحر، ألكسندر جراف لامبسدورف، لصحيفة "فيلت" الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: "الدعم الفاتر من الحكومة الاتحادية للموظفين الأفغان المحليين، الذين دعموا الجيش الألماني خلال مهمته على مدار 20 عامًا، أمر مخز".