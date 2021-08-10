مقتل 8 أشخاص إثر اصطدام حافلة صغيرة بلغم أرضي في الصومال

قال مسؤولون عسكريون لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الثلاثاء، إن قنبلة مزروعة على أحد الطرق تسببت في مقتل ثمانية مدنيين على الأقل بينهم ثلاثة أطفال كانوا يستقلون حافلة صغيرة في منطقة مودوج المضطربة بوسط الصومال.

وذكر المسؤول العسكري البارز مسعود وارسام أن الهجوم الذي وقع بالقرب من منطقة بيليدوين أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص وهم في حالة حرجة.

وحتى الآن لم تعلن أي جماعة مسؤولتيها عن الهجوم إلا أن مصادر عسكرية قالت إن ميلشيا الشباب الإرهابية هي المسؤولة على الأرجح.

وتقاتل حركة الشباب منذ سنوات بهدف السيطرة على دولة الصومال التي تقع في شرق أفريقيا.

وتزرع الحركة، التي تسيطر على مساحات كبيرة من جنوب الصومال ووسطه، بشكل روتيني ألغامًا أرضية لاستهداف القوافل العسكرية، إلا أنها غالبا ما تقتل المدنيين.