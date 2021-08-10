مقتل 8 أشخاص على الأقل إثر اصطدام حافلة صغيرة بلغم أرضي في الصومال

قال مسؤولون عسكريون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء إن قنبلة مزروعة على أحد الطرق تسببت في مقتل ثمانية مدنيين على الأقل بينهم ثلاثة أطفال كانوا يستقلون حافلة صغيرة في منطقة مودوج المضطربة بوسط الصومال.



وذكر المسؤول العسكري البارز مسعود وارسام أن الهجوم الذي وقع بالقرب من منطقة بعادوين أسفر أيضا عن إصابة أربعة أشخاص وهم في حالة حرجة.



وحتى الآن لم تعلن أي جماعة مسؤولتيها عن الهجوم إلا أن مصادر عسكرية قالت إن ميلشيا الشباب الإرهابية هي المسؤولة على الأرجح.



وتقاتل حركة الشباب منذ سنوات بهدف السيطرة على دولة الصومال التي تقع في شرق أفريقيا.



وتقوم الحركة، التي تسيطر على مساحات كبيرة من جنوب الصومال ووسطه، بشكل روتيني بزرع ألغام أرضية لاستهداف القوافل العسكرية، إلا أنها غالبا ما تقتل المدنيين.



وفي نهاية الأسبوع، نجا قائد في قوات المشاة الصومالية من هجوم مشابه في المنطقة.



وقبل ثلاثة أسابيع، شن الجيش هجوما لطرد مقاتلي حركة الشباب من المنطقة.



وحتى الآن، قتل نحو 200 من مقاتلي الحركة في الهجوم والذي تم أيضا باستخدام طائرات مسيرة أمريكية، وفقا لوزير الأمن أحمد معلم فقي.



وتم تدمير مركبات كانت تحمل متفجرات في إقليم جوبا الجنوبي، من الجو، وربما تم ذلك بمساعدة الطائرات المسيرة.



في غضون ذلك، تم تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة مقديشو اليوم الثلاثاء تحسبا لهجمات إرهابية.