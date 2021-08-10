إلزام غير الملقحين ضد كورونا بألمانيا باختبار لممارسة الأنشطة الاجتماعية

اتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات، اليوم الثلاثاء، على إلزام غير الحاصلين على تطعيم كورونا وغير المتعافين من مرض "كوفيد-19" بتقديم شهادة سلبية لاختبار الكشف عن كورونا لممارسة العديد من الأنشطة الاجتماعية في القاعات المغلقة في أغسطس الجاري.

ووفقا للقرار الصادر اليوم، فإن هذا الإجراء يسري على سبيل المثال على الراغبين في الذهاب لتناول الطعام في مطعم أو الذهاب إلى محل الحلاقة أو ممارسة الرياضة في صالة اللياقة البدنية أو الذهاب إلى حمام السباحة، ويستثني التلاميذ الذين يجرون اختبارات كورونا بانتظام والمناطق التي تتدنى فيها معدلات الإصابة الأسبوعية بفيروس كورونا.