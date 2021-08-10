ميركل: قيود كورونا ستبدو مختلفة على نحو ملحوظ لغير الملقحين

بات من المرجح ألا يضطر الشخص الحاصل على تطعيم كورونا في ألمانيا إلى التخوف مستقبلًا من الخضوع للقيود المشابهة لقيود الإغلاق.

وفي أعقاب المشاورات التي أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية، قالت المستشارة أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء: "طالما استمر تأثير اللقاح، فلا يمكننا ببساطة أن نقول إن الشخص الملقح لا يُسْمَح له بممارسة حقوقه كمواطن".

جاء ذلك في رد من ميركل على سؤال حول ما إذا كانت تستبعد حدوث إغلاق آخر كذلك الذي حدث في أكتوبر الماضي، وأشارت إلى أن كل تدبير مُقَيِّد سيتم تنظيمه بشكل مختلف على نحو ملحوظ عما كان يحدث حتى الآن.

وأضافت ميركل أنه لا يزال يتعين منع إثقال كاهل النظام الصحي في البلاد وطالبت بعدم نسيان هؤلاء الذين يقومون بعملهم في المستشفيات.