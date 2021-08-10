ألمانيا تسمح بحضور 25 ألف شخص بحد أقصى للفعاليات الرياضية الكبيرة

من المنتظر ألا يزيد عدد حضور الفعاليات الرياضية الكبيرة في ألمانيا عن 25 ألف شخص، وذلك وفقًا للقرار الذي اتخذته المستشارة انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات في اجتماع؛ لبحث كيفية المضي قدما في مواجهة جائحة كورونا.

وجاء في ورقة القرار أن الولايات اتفقت على إمكانية إقامة الفعاليات الرياضية التي يحضرها أكثر من 5000 شخص في إطار القاعدة الخاصة التي تشترط إما التطعيم الكامل أو التعافي من مرض كوفيد-19 أو إحضار شهادة سلبية لاختبار كورونا شريطة ألا تزيد نسبة الإشغال في الاستادات أو الصالات عن 50%، على ألا يزيد الحد الأقصى للحضور عن 25 ألف شخص.

ومن جانبه، قال رئيس حكومة ولاية برلين ميشائيل مولر الذي يترأس مؤتمر رؤساء حكومات الولايات أن العدد 25 ألف زائر يوضح أن من الممكن إقامة الفعاليات الكبيرة " لكن مع اتباع القواعد وأخذ مسافات التباعد التي يمكن مراعاتها في الفعاليات".

وأكد مولر على أهمية تجنب التجمعات الكبيرة قبل وبعد هذه الفعاليات، مشيرا إلى أن هذه التجمعات تنشأ فيها المخاطر.