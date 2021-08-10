مصادر: وقف توفير اختبارات كورونا بالمجان في ألمانيا في 10 أكتوبر

من المنتظر وقف توفير اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بالمجان لكل المواطنين في ألمانيا في العاشر من أكتوبر المقبل، لتصبح هذه الاختبارات بمقابل اعتبارا من الحادي عشر من نفس الشهر.



جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء من مصادر عديدة مشاركة في الاجتماع الذي تعقده المستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات لبحث كيفية المضي قدما في مواجهة جائحة كورونا في الخريف والشتاء.



ولم يتم بعد اتفاق نهائي بين المشاركين في الاجتماع على إجمالي ورقة القرارات الخاصة بسياسة كورونا خلال فصلي الخريف والشتاء المقبلين.



يذكر أن الحكومة الاتحادية تتحمل منذ مطلع آذار/مارس الماضي تكاليف إجراء اختبار سريع واحد أسبوعيا لكل مواطن.



وأضافت المصادر لـ(د.ب.أ) أنه نظرا لإمكانية توفير عرض تطعيم لكل المواطنين في الوقت الراهن فلن يتم تحمل تكاليف كل الاختبارات بشكل دائم عن طريق دافع الضرائب.



ومن المنتظر أن يتم، بحسب هذه المصادر، توفير اختبارات سريعة مجانية للأشخاص الذين لا يمكنهم أخذ التطعيم ولا توجد توصية تطعيم عامة بالنسبة لهم مثل النساء الحوامل والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.