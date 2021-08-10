ميركل تحث على الاستفادة من عروض التطعيم نظرا لارتفاع إصابات كورونا

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الاستفادة من عروض تطعيم كورونا، نظرا لارتفاع أعداد الإصابات.

وفي أعقاب المشاورات التي أجرتها مع رؤساء حكومات الولايات، أعلنت ميركل اليوم الثلاثاء عن توافر كميات كافية من اللقاحات في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الشخص الذي يأخذ التطعيم سيحمي نفسه ويحمي أيضًا هؤلاء الذين لا يمكنهم أخذ التطعيم.

ووصفت ميركل أخذ التطعيم بأنه "إسهام من أجل المجتمع" ولفتت إلى أن وتيرة التطعيم في ألمانيا هدأت بشكل كبير في الوقت الحالي.

وتابعت ميركل أنه سيكون من الجيد عندما يزيد معدل التطعيم بشكل واضح فوق الـ70% أو أن يصل إلى 80%، لكنها أشارت إلى أن هذا الأمر لا يمكن اعتباره أكيدا في اللحظة الراهنة.

يذكر أن نسبة الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الثانية من التطعيم (التطعيم الكامل) وصلت حاليا إلى 55.1% من إجمالي السكان في ألمانيا.

وأكدت ميركل: "نريد جميعا أن نتمكن من الحد من الارتفاع في أعداد الإصابات عن طريق تدابير منخفضة العتبة"، ورأت ميركل أن هؤلاء الذين لم يتم تطعيمهم ينبغي أن يعتمدوا لهذا السبب على الاختبارات.

وقالت إن مبدأ الحماية الذي يشمل الارتداء الإجباري للكمامة وأخذ مسافات التباعد المكاني سيظل ملزما بالنسبة للجميع في أماكن مثل المحلات التجارية ووسائل المواصلات العامة، نظرًا لانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا.