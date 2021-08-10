 إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا منذ شهر فبراير الماضي - بوابة الشروق
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إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا منذ شهر فبراير الماضي


نشر في: الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - 3:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 أغسطس 2021 - 3:33 م

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا منذ شهر فبراير الماضي.

وجاء في بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 6275 حالة جديدة بوباء كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة، بحسب موقع "آي.24" الإخباري الإسرائيلي.

وتم إجراء 130.669 فحص بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية منها 4.84% وهو المعطى الأعلى منذ شهر فبراير.

وسجلت الوزارة 16 حالة وفاة ومنذ بداية أغسطس سجلت 80 حالة وفاة في البلاد إثر إصابتهم بكورونا ليرتفع عدد الوفيات البلاد إلى 6559 حالة.

وبدأ العمل بتعليمات "الشارة الخضراء" في إسرائيل منذ يوم الأحد الماضي وبموجب هذه الشارة لا يسمح بدخول بعض الأماكن إلا للمطعمين والمتعافين ومن يبرز نتائج فحص سلبية.

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