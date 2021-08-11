قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني جمال عنقرة، إن معدل الفيضانات والأمطار التي يشهدها السودان هذا العام في ازدياد، منوهًا إلى أن ضعف وهشاشة البنية التحتية أمر ينذر بمخاطر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن الاستعدادات لم تكن بالمستوى المطلوب لدرء مخاطر الفيضانات، مؤكدًا على استنفار الأجهزة الرسمية والشعبية لتفادي مخاطر تلك الفيضانات الآن.



ونوه إلى أن منطقة «الفاو» الأكثر تأثرًا بالفيضانات والأمطار، متابعًا: «المنازل تأثرت بشكل أكبر من المواطنين وهناك حالات وفاة؛ نتيجة انهيار المنازل بسبب المياه والفيضانات».



وأرجع المحلل السياسي انهيار المنازل إلى بناء المناطق السكنية داخل الأماكن التي كانت بمثابة مجارٍ للمياه والنيل والسيول في السابق، لافتًا إلى بناء المناطق السكنية بها؛ نتيجة للجفاف الذي شهده السودان على مدار عشرات السنوات الماضية.









وباتت العاصمة السودانية الخرطوم على بعد 56 سنتيمترا فقط من أعلى مستوى فيضان على الإطلاق والبالغ 17.66 المسجل في العام 2020.



وبالتزامن مع الجهود الشعبية والرسمية التي تبذل لمنع تكرار أضرار فيضانات العام الماضي؛ هطلت يومي الجمعة والسبت أمطار تبعتها سيول غزيرة، مما أحدث أضرارا بالغة في عدد من مدن ومناطق البلاد، وحولت معظم شوارع وأحياء العاصمة إلى بحيرة من المياه.



وتضاربت الأنباء حول الخسائر البشرية والمادية؛ ففي حين تحدثت تقارير عن وفاة أكثر من 30 شخصا في مختلف أنحاء البلاد؛ إلا أن الأرقام الرسمية تتحدث عن أقل من 10 حالات وفاة منها 6 حالات بولاية الجزيرة.