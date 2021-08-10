باير الألمانية تخسر ثالث استئناف في دعوى بشأن مبيد حشائش

خسرت شركة باير الألمانية العملاقة للأدوية استئنافا ثالثا في قضية بالولايات المتحدة تتعلق بمزاعم بأن مبيد الحشائش "راوند آب" مسرطن.

وأيدت محكمة في سان فرانسيسكو يوم الاثنين حكما بأن باير مسؤولة عن الإصابات بالسرطان التي يعاني منها المدعيان ألبرتا والفا بيليود.

وكانت هيئة محلفين في كاليفورنيا قد حكمت على باير لأول مرة في عام 2019 بدفع تعويضات وغرامات للزوجين يبلغ مجموعها حوالي ملياري دولار. وخفضت المحكمة المبلغ الى 7ر86 مليون دولار .

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نحن نختلف بكل احترام مع حكم المحكمة لأن الحكم لا تدعمه الأدلة في المحاكمة أو القانون". وأضاف: "ستنظر (شركة) مونسانتو في خياراتها القانونية بشأن هذه القضية".

يذكر أن باير ورثت عشرات الآلاف من الدعاوى القضائية المقامة ضد شركة مونسانتو الأمريكية بسبب مبيد الحشائش "راوند آب" عندما استحوذت عليها في عام 2018 مقابل 63 مليار دولار.

وأضاف المتحدث " اننا نواصل الوقوف بقوة وراء سلامة راونداب ، وهو موقف تدعمه اربعة عقود من العلم المكثف وتقييمات كبار المنظمين الصحيين فى جميع انحاء العالم التى تدعم استخدامه الآمن " .