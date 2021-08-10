قبرص ترسل قوات مكافحة الحرائق إلى جزيرة إيفيا اليونانية لإخماد حرائق الغابات

تتجه بعثة جهاز الإطفاء والدفاع المدني القبرصي إلى جزيرة إيفيا اليونانية اليوم الثلاثاء، لمساعدة الفرق الموجودة هناك في مواصلة بذل الجهود للسيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت في الجزيرة منذ الأسبوع الماضي.

وقالت المتحدثة باسم قوات الدفاع المدني القبرصية أوليفيا ميكايليدو - حسبما أوردت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية - إن الطواقم مستعدة للمساعدة في التعامل مع حرائق الغابات المحتدمة في إيفيا.

واعتذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس - في وقت سابق اليوم - بسبب إخفاق حكومته في احتواء حرائق الغابات التي دمرت مساحات شاسعة من الأراضي وأجبرت مئات الأشخاص على إخلاء منازلهم خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يرأس ميتسوتاكيس اجتماعًا لمجلس الوزراء اليوم للإعلان عن إجراءات إغاثة محددة.