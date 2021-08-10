ارتفاع أرباح شركة إنترنت إنشيتف جابان خلال الربع الأول

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أعلنت شركة خدمات الاتصال بالإنترنت اليابانية "إنترنت إنشيتف جابان" اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأول من العام المالي الحالي حتى 30 يونيو الماضي إلى 51ر3 مليار ين (8ر31 مليون دولار) بما يعادل 67ر38 ين للسهم الواحد مقابل 12ر1 مليار ين بما يعادل 32ر12 ين للسهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت أرباح تشغيل الشركة خلال الفترة نفسها 36ر4 مليار ين بزيادة نسبتها 113% سنويا.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 97ر52 مليار ين بزيادة نسبتها 2ر5% سنويا.

في الوقت نفسه أبقت الشركة على توقعاتها بشأن زيادة إيرادات العام المالي الحالي ككل بنسبة 1ر6% سنويا إلى 226 مليار ين وزيادة أرباح التشغيل بنسبة 3ر23% إلى 3ر17 مليار ين.