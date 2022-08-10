وزارة التعليم القطرية تناشد الطلاب إجراء اختبار كورونا السريع قبل بدء العام الدراسي

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية، على ضرورة إجراء جميع الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة في جميع دور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس، الحكومية والخاصة، اختبار فحص المستضدات السريع (Rapid Antigen Test) بالمنزل، أو بأحد المراكز المعنية، قبل بداية الدوام المدرسي، وبما لا يزيد عن 48 ساعة.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، مساء الأربعاء، نبهت الوزارة إلى أن هذا الفحص مطلوب إجراؤه فقط لبداية العام الدراسي، وليس أسبوعيا.

جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة اليوم بناء على الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي 2022 / 2023، وانطلاقا من جهودها في مكافحة انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/ وفي ظل المؤشرات الصحية الحالية للجائحة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.

ولفتت إلى ضرورة إحضار النتيجة (سلبية)، للسماح بالدخول إلى المدارس، ذاكرة أنه في حال كانت النتيجة (إيجابية)، يجب مراجعة أقرب مركز صحي، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة في هذا الشأن.

كما أكدت الوزارة على الجميع (الهيئة الإدارية والتدريسية، والطلبة) وجوب الالتزام بارتداء الكمامات أثناء التواجد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي، وفي مرافقها المختلفة، وذلك حسب قرار مجلس الوزراء الموقر بهذا الخصوص، وكذا التزام الهيئة الإدارية والتدريسية بالمدارس ومؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى طلاب مؤسسات التعليم العالي بإبراز تطبيق احتراز (اللون الأخضر)، قبل الدخول إلى المدارس ومؤسسات التعليم العالي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بهذه المناسبة في بيانها حرصها والتزامها باستمرار العملية التعليمية بما يتناسب مع كافة الظروف، مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية، وفقا للبروتوكولات المعتمدة في هذا الشأن.

ودعت الوزارة أولياء الأمور والطلبة للالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحتهم، بما يسهم في استمرار العملية التعليمية بشكل منتظم.