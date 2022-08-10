القوات المسلحة السورية تصدر قرارا بإعفاء وتسريح بعض الفئات من الخدمة في صفوف الجيش

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أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم الأربعاء، قرارا ينص على إعفاء وتسريح بعض الفئات من الخدمة في صفوف الجيش السوري.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أنهت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة)، باستثناء الأطباء اختصاصيي التخدير والعناية المشددة والطوارئ، اعتباراً من بداية الشهر المقبل.

وذكرت القيادة العامة في بيان تلقت «سانا» نسخة منه، أنه استناداً إلى الأمر الإداري رقم (16492/1) تاريخ 10-8-2022م الصادر عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ينفذ ما يلي:

ينهى الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة)، باستثناء الأطباء اختصاصيي التخدير والعناية المشددة والطوارئ، اعتباراً من تاريخ 1-9-2022م.

ويسرح الضباط (الأطباء البشريون وأطباء الأسنان والصيادلة) الملتحقون بالخدمة الإلزامية، اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية، باستثناء الأطباء اختصاصيي التخدير والعناية المشددة والطوارئ، وتتخذ الإجراءات المتبعة أصولاً بهذا الخصوص.

وتنهى خدمة الضباط الأطباء اختصاصيي التخدير والعناية المشددة والطوارئ عند انتهاء خدمتهم الإلزامية أو الاحتياطية، وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم من قبل إدارة الخدمات الطبية.