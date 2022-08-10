ألقت أجهزة الأمن الرومانية القبض على مشتبه به جديد بتهريب بشر، بعد حوالي ثلاث سنوات من الموت المؤلم لـ 39 مهاجرا من فيتنام في شاحنة في بريطانيا.

وتعقبت السلطات الرجل الروماني 48 عاما، الذي يزعم انه ساعد في تنظيم نقل المهاجرين، حتى الوصول إلى منزله الريفي اليوم الأربعاء وتم إحضاره للمثول أمام قاض، حسبما ذكر مقر الشرطة في بوخارست.

وأصدرت السلطات مذكرة اعتقال دولية من بريطانيا بحق الرجل. وستقرر محكمة في بوخارست ما إذا كان سيتم تسليمه للسلطات البريطانية.

وتم العثور على المتوفين داخل شاحنة في جرايز، شرق لندن، في 23 أكتوبر 2019. وتبين أن الضحايا هم 31 رجلا و 8 نساء من فيتنام.

واضطر كل منهم إلى دفع 10 آلاف يورو (10190 دولار) مقابل نقلهم إلى بريطانيا.

ووفقا لخبراء، ارتفعت الحرارة داخل الحاوية المغلقة إلى 40 درجة مئوية خلال عبورها من بلجيكا إلى انجلترا. ولم تكن لدى المهاجرين فرصة للنجاة.