بيرلسكوني يرغب في خوض الانتخابات البرلمانية الإيطالية

قال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو بيرلسكوني للإذاعة الإيطالية اليوم الأربعاء إنه يرغب في الترشح للبرلمان في الانتخابات التي ستجري في نهاية سبتمبر المقبل.

وقال بيرلسكوني (85 عاما) زعيم حزب فورزا إيطاليا إن العديد من الأشخاص حثوه على الترشح، ولذلك فهو يفكر في الإقدام على هذه الخطوة.

وكان بيرلسكوني عضوا في البرلمان الإيطالي لعدة سنوات، قبل أن يتم انتخابه عضوا في مجلس الشيوخ في أوائل عام 2013 .

ولكن بعد عدة إدانات بتهم الاحتيال الضريبي، تم طرده من المجلس في نوفمبر من العام نفسه. ونتيجة لذلك، تم منعه من الترشح لمدة ستة أعوام.